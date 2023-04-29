Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував гру проти Тоттенгема.

Ліверпуль у рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти лондонського Тоттенгема.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп напередодні гри прокоментував ступінь готовності власної команди та стан суперників.

"Перед грою Ньюкасл — Тоттенгем я прийшов додому, увімкнув телевізор, а рахунок уже був 1:0. Мені тоді було ще чим зайнятися, і я хотів подивитися гру трохи пізніше, але коли повернувся, то рахунок був уже 5:0.

Якщо чесно, то я подумав, що це з екраном щось не так, хтось пожартував чи щось подібне. Ньюкасл, очевидно, перебуває в дуже хорошому моменті, тому такі речі можуть статися.

Я й уявити собі не міг, що "шпори" приїздитимуть на Енфілд із таким результатом за плечима. Щоб знайти для себе правильний настрій у грі, ви повинні думати, що суперник дійсно сильний. І вони сильні. Дуже відомий німецький тренер якось сказав: "Якщо ви очікуєте на легку гру, ви ніколи її не отримаєте, але якщо ви очікуєте на надскладну гру, то час від часу вона може виявитись легкою". Інакше це не працює.

Я й гадки не маю, що сталося всередині Тоттенгема останнім часом. Я бачу Гаррі Кейна, я бачу Сона, я бачу Кулушевські, я бачу Перішича, Рішарлісона, Гейб’єрга й так далі. Усі вони грали у винятковий футбол упродовж своєї кар'єри.

Цього сезону в нас були деякі проблеми, і, можливо, інші команди подумали: "О, так це чудовий момент зіграти з Ліверпулем". Можливо, так і було, я не знаю, але якби я був у іншому таборі, я б ніколи не подумав, що Ліверпуль виявиться слабким суперником. Я не можу думати про Тоттенхем інакше, окрім того, що я очікую, що вони будуть дійсно сильними.

Якщо зайти до соціальних мереж, можна подумати: "Боже мій, у світі немає більшої проблеми, ніж наш півзахист". Хтось показав мені після гри з Вест Гемом те, пости в Instagram, коли люди дізнаються про наш склад і що вони пишуть про нього.

Мало хто з них хотів бачити на полі Кертіса, Коді Гакпо, а коли вони побачили, як грав Жоель Матіп, вони сказали: "Як вони можуть так грати?". І це люди, яким ми зазвичай подобаємося.

Я розумію, що цей сезон змушує людей нервувати, але в цій команді в нас великий потенціал. Цього сезону ми демонстрували це не дуже часто, але ми збережемо прогрес на потім, покращимо здобуте та залучимо нових гравців. І те, і інше для нас досяжне", — заявив німецький фахівець.

Матч Ліверпуль — Тоттенгем відбудеться 30 квітня, о 18:30.