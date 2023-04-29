Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував гру проти Тоттенгема.

Нападник лондонського Челсі Рахім Стерлінг у своєму останньому інтерв’ю оцінив поточний стан команди та перспективи призначення нового головного тренера після завершення сезону.

"Хто б не став на посаду головного тренера Челсі, він зустріне тут неймовірну кількість талановитих гравців. Як і в будь-якій іншій справі, куди б ви не пішли, вам потрібна структура, якої б ми, футболісти, дотримувались, а також лідер. Це — простий рецепт успіху. Тоді команда заграє за будь-якого керманича.

Ми знаємо, що вболівальники Челсі не звикли до такого стану команди, але ми повинні спробувати поглянути на картину під ширшим кутом від сьогодні й до кінця сезону. Гравці повинні бути максимально позитивні, намагатись добре закінчити сезон. А підтримка вболівальників їх стимулюватиме.

У другому таймі проти Брентфорда ми відчули, як енергія трибун передається нам. Ми хочемо, щоб на Стемфорд Бридж повернулось відчуття перемоги. Ми знаємо, що фанати Челсі заслуговують на набагато кращі результати, аніж ті, які в нас зараз є", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч для Челсі буде гостьовим дербі проти Арсенала 2 травня, о 22:00.