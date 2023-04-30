Англія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Англії між Ліверпулем та лондонським Тоттенгемом, який пройде 30 квітня та розпочнеться о 18:30.

Сьогодні, 30 квітня, відбудеться матч тридцять четвертого туру англійської Прем’єрі-ліги, у якому Ліверпуль на стадіоні Енфілд прийматиме лондонський Тоттенгем.

Команда Юргена Клоппа лише в п’ятьох попередніх зустрічах у національній першості зуміла вийти з кризового стану, тоді як суперники за короткий час змінили трьох тренерів на керівній посаді й майже місяць не знають смаку перемог.

ЛІВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНГЕМ

НЕДІЛЯ, 30 КВІТНЯ, 18.30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ПОЛ ТІРНІ — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Чи вдалим можна буде вважати цей сезон для Ліверпуля, чи ні — красномовно свідчитимуть останні тури англійської Прем’єр-ліги, у яких команді Юргена Клоппа не доведеться зустрічатись проти прямих конкурентів у боротьбі за місця в єврокубках, окрім прийдешньої зустрічі проти лондонського Тоттенгема. Наразі "червоні" йдуть сьомими в турнірній таблиці, і якщо когось із уболівальників команди цей факт дуже розчаровує, то варто лише пригадати, де була їхня команда зовсім нещодавно.

Одразу варто відзначити, що на відрізку з п’яти останніх матчів у чемпіонаті лише поодиноким командам, а саме Манчестер Сіті, Астон Віллі та власне Ліверпулю, удалось не програти, що говорить нам про те, що стан колективу Юргена Клоппа у відповідальний момент сезону стабілізувався й вона готова робити наступні кроки. Звісно, далеко розігнатись не вийде — максимум Ліга Європи УЄФА та деякі зазіхання на місце в Лізі чемпіонів, яке навряд чи захоче віддавати той же Манчестер Юнайтед або Ньюкасл.

Але й це вже є великим досягненням для Ліверпуля, про що не треба ні забувати, ані соромитись нагадувати принагідно. Усе могло б у підсумку завершитись ще гірше, бо серії з двох-трьох матчів без перемог, як на початку березня, останнім часом для футболістів Клоппа не були аж ніякою новиною. Разом із тим, "червоні" ж якось потрапили до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, хоча й їхні кубкові пригоди в середині країни завершувались аж занадто.

Отже, сезон у Ліверпуля видається цікавим, у той час як для лондонського Тоттенгема він також є цікавим, але у власному контексті. Проте фанати команди з радістю б позбулись необхідності спостерігати за цією "цікавістю", аби тільки внутрішні справи в команді пішли на краще. Італійський фахівець Антоніо Конте, як би до нього не ставились, зрештою сказав цілком слушні речі, і вже інша справа, що в керівництві команди чути подібне не дуже-то й хотіли.

Власне, звільнений закордонний менеджер також був цілком закономірно, бо кількість скандалів як усередині, так і довкола команди постійно зростала й вирішити проблеми інакше вже було пізно та практично неможливо. Чого хотіли добитись власники клубу, коли замість Конте ставили на тимчасових умовах його помічника Крістіана Стелліні — відомо тільки їм. Якщо за таких умов ви отримуєте ганебні 1:6 від Ньюкасла, а потім звільняєте керманича, якого щойно призначили та ще й на непостійній основі, то питання мають бути тільки до вас.

У підсумку, вихованець клубу Раян Мейсон знову повинен усе розгрібати, допоки "шпори" очікують літньої павзи та можливості підшукати собі нового головного тренера. Англієць, до речі, ледь не повторив "досягнення" свого тимчасового попередника, але команда вчасно схаменулась після невдалого першого тайму проти Манчестер Юнайтед посеред тижня (2:2). Проте факт залишається фактом — Тоттенгем не перемагає три тури поспіль, тож і Ліга чемпіонів від нього все далі. А ось Ліверпуль, навпаки, усе ближче підходив, а тепер команди поділяє всього один заліковий бал.

Щодо кадрової ситуації, то Ліверпулю не допоможуть захисники Калвін Ремзі й Стефан Байчетич та нападник Роберто Фірміно. У лондонського Тоттенгема в цьому плані ситуація трошки гірша, бо вилетіли воротар Уго Льоріс, захисники Емерсон та Раян Сессеньйон, а також півзахисники Родріго Бентанкур та Ів Біссума.

ПОТОЧНА ФОРМА

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 181 матч, із яких Ліверпуль виграв 87, а Тоттенгем — 48, нічию зафіксовано 46 рази. Статистика забитих м'ячів також на користь "червоних" — 286:202.