Англія

Іспанський керманич розповів про свої цілі на найближче майбутнє.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола напередодні гостьової гри проти Фулгема в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги розповів про своє ставлення до роботи в складі чинних чемпіонів країни.

"Мені пощастило, бо я маю привілей працювати в одній із найкращих команд світу. Такі мої відчуття від роботи тренером. Чому я маю зупинятися?

Боротьба за титули в кінці сезону — це найкраще, що може дати ця професія. Я знаю, що якщо ми не виграємо требл, люди сприйматимуть цей сезон як провальний сезон. Це складно зрозуміти, але це не має значення.

Я очікую, що ми зможемо це зробити. Важливо те, чого ми вже досягли цього року. Подальші успіхи залежать тільки від нас, то ж потрібно працювати.

Ми не можемо заперечувати, наскільки винятковими були б відчуття від здобуття ще одного титулу. Якщо це можливо, ми маємо спробувати це зробити. Якщо ні, то й говорити немає про що.

Мені подобається бути в цьому клубів, тому що у нас є шанс зробити людей щасливими, а не заради історії чи зали трофеїв. Що це взагалі важить у житті? Коли ви йдете, ви рухаєтеся в якомусь напрямку. Ось і все. Я більш ніж вдячний за те, що провів частину свого життя з цими неймовірними гравцями", — заявив іспанський фахівець.

Матч Фулгем — Манчестер Сіті відбудеться 30 квітня, о 16:00.