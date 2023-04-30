Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Фулгем та Манчестер Сіті.

Лондонський Фулгем зіграє домашній матч на Крейвен Коттедж проти Манчестер Сіті в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Марку да Сілва, після поразки від бірмінгемської Астон Вілли (0:1), залучив до стартового складу

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над лондонський Арсеналом (4:1), використає з перших хвилин Мареза до правого флангу атаки.

Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья — Вілсон, Перейра, Декордова-Рід — Вінісіус.

Запасні: Родак, Даффі, Суареш, Діоп, Кебано, Керні, Джеймс, Лукич, Соломон.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Марез, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Лапорт, Льюїс, Філліпс, Б. Сілва, Гомес, Перроне, Фоден, Палмер, Альварес,.



Гра Фулгем — Манчестер Сіті почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.