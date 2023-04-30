Англія

Фахівець оцінив три очки у матчі проти Астон Вілли.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився щодо непростої перемоги над Астон Віллою з рахунком 1:0.

"Важливі та важкі три очки, але я вважаю, що для Манчестер Юнайтед це вражаюча гра. Ми чудово володіли м’ячем і добре пресингували. У другому таймі ви завжди хочете забити другий гол, але ми цього не зробили. Тому в кінці було важко.

Віктор Лінделеф? Він зіграв блискуче. Він повністю контролював зону навколо Оллі Воткінса. Бруну Фернанднш провів ще одну чудову гру. План полягав у тому, щоб він зіграв правого вінгера. Я думаю, що наш план спрацював дуже добре.

Чому Антоні не грав із перших хвилин? Він багато грав до цього, тому ми повинні бути обережним з ним. Але також з тактичної точки зору я вважаю, що сьогодні він правильний вибір.

Ми повністю контролюємо боротьбу за четвірку лідерів, усе залежить від нас і все в наших руках", — сказав тренер.

МЮ провів 32 матчі з 33 можливих (в запасі матч проти Челсі), і має в активі 63 залікові бали. Клуб займає 4 сходинку в АПЛ.