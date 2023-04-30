Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 30 квітня 2023 року, 16:00.
Манчестер Юнайтед — Астон Вілла, Getty Images
30 квітня 2023, 19:59
У рамках 34 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймав Астон Віллу.
"Червоні дияволи" здобули мінімальну перемогу над бірмінгемцями на Олд Траффорд.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Астон Вілла 1:0
Гол: Бруну Фернандеш, 39
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Лінделеф, Шоу, Маласія — Каземіро, Бруну, Забітцер (Магвайр, 86), Еріксен (Фред, 76), Санчо (Антоні, 76) — Рашфорд (Марсьяль, 86).
Астон Вілла: Мартінес — Морено (Дінь, 76), Мінгс, Конса, Янг (Чемберс, 64) — Луїз, Дендонкер (Траоре, 64), Ремзі, Буендіа, Макгінн — Воткінс.
Попередження: Фред, Маласія.