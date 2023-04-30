Англія

Фахівець висловився про дії рефері, який, за його словами, має щось проти Ліверпуля.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп після перемоги над Тоттенгемом з рахунком 4:3 розкритикував рефері матчу Пола Тірні.

"Як арбітри могли не дати фол на Салаху перед третім голом Тоттенгема? У нас є історія з Полом Тірні. Я дійсно не знаю, що він має проти Ліверпуля. Він каже, що немає проблем, але це не може бути правдою.

Моє святкування було непотрібним, що справедливо, але те, що він сказав мені, коли давав жовту – це не нормально".

Щодо гри в цілому Клопп сказав:

"У першому це була найкраща гра, яка у нас тільки була, тож ця половина гри була хорошою. Ми пропустили гол, але це був перший момент, коли мої футболісти погано зіграли у захисті.

Тоттенгем вирішив взагалі не змінювати свою гру — вони контратакували навіть за рахунку 3:1. Це робило все непередбачуваним.

Нам все зійшло з рук завдяки Діогу Жоті. Але я – тренер, тому мушу згадати й все інше. Через три дні ми повинні діяти краще", — цитує німецького тренера ВВС.