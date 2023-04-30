Англія

Ліверпуль вирвав перемогу над Тоттенгемом у божевільному матчі з двома голами в компенсований час

Колектив Раяна Мейсона був близьким до чергового карколомного камбеку, проте привіз м'яч у власні ворота.

Ліверпуль — Тоттенгем, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ліверпуль — Тоттенгем 4:3

Голи: Джонс, 3, Діас, 5, Салах, 15 (пен.), Жота, 90+4 — Кейн, 40, Сон, 77, Рішарлісон, 90+3



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Фабіньо, Елліотт (Гендерсон, 63), Джонс (Мілнер, 86) — Салах, Гакпо (Нуньєс, 73), Діас (Жота, 63).



Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Девіс — Порро (Моура, 90), Скіпп (Рішарлісон, 85), Гейб’єрг, Перішич (Данжума, 90) — Кулушевські (Сарр, 66), Сон — Кейн.



Попередження: Конате, Жота — Сон, Рішарлісон