Англія

Керманич Манчестер Сіті стурбований проблемами зі здоров’ям у гравця.

Хосеп Гвардіола (ліворуч) та Кевін де Брюйне, Getty Images

Хосеп Гвардіола (ліворуч) та Кевін де Брюйне, Getty Images

Напередодні Манчестер Сіті втримав перемогу над Фулгемом у гостьовому матчі 34 туру англійської Прем’єр-ліги.

У звітній зустрічі зіграти в складі "містян" не зумів півзахисник та капітан команди Кевін де Брюйне, якого з неназваних причин навіть не виявилось серед заявки на гру.

Лише після завершення зустрічі головний тренер новоспечених лідерів турнірної таблиці АПЛ Хосеп Гвардіола залишив короткий коментар із причинами відсутності свого ключового футболіста.

"Він почувається погано. У нього з’явились деякі проблеми, пов’язані з травмою, і він наразі не може подорожувати працювати разом із командою.

Я не знаю, коли він повернеться", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє домашній матч проти лондонського Вест Гема.