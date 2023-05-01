Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві високо оцінив шанси Манчестер Сіті виграти требл за підсумками сезону.

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"Для мене Манчестер Сіті – найкраща команда у світі на даний момент. Вони дуже добре грають, і у них найкращий тренер у світі.

Було б цілком справедливо, якби вони виграли требл", – наводить Хаві Diario Sport.

Нагадаємо, що Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє проти Реала, у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед, а також "міщани" на одне очко випереджають Арсенал у боротьбі за АПЛ.