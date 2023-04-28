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Football.ua разом з партнером проекту Carlsberg представляють цікаві факти про АПЛ.

15 серпня 1992 року розпочався перший сезон англійської Прем'єр-ліги.

Цей сезон вже тридцятий перший за ліком, а у минулому році чемпіонат відзначив своє тридцятиріччя зі дня заснування.

Виникнення Прем'єр-ліги є результатом переплетення величезної кількості обставин, трендів і навіть випадковостей. Але в якийсь момент все зійшлося в одній точці, щоб з'явилася найбагатша і найуспішніша футбольна ліга світу.

Через тридцять років багато хто вважає, що це найкраща ліга у світовому футболі, тому ми пропонуємо вам ознайомитися з тридцятьма найвизначнішими фактами АПЛ. Багато з них, можливо, ви знали раніше.

1. Арсен Венгер — рекордсмен за кількістю проведених матчів на посаді головного тренера. У французького фахівця аж 828 ігор! Ймовірно, ви думали, що рекорд належить Серу Алексу Фергюсону, але ні, у нього "лише" 810 матчів у Прем'єр-лізі. У француза на 18 поєдинків більше.

2. Фергюсон найчастіше вигравав АПЛ серед інших наставників. У шотландця аж тринадцять титулів! Його найближчий переслідувач – Пеп Гвардіола, який має чотири титули. У Арсена Венгера та Жозе Моурінью – по три. Малоймовірно, що хтось зможе повторити рекорд шотландця.

3. Гарет Баррі – гравець, який провів найбільшу кількість матчів у Прем'єр-лізі. На його рахунку – 653 поєдинки. Зазначимо, що за тридцять років у АПЛ взяло участь понад 4500 футболістів. І лише англієць зіграв найбільше за цей проміжок часу. Побити рекорд Баррі є шанс тільки у Джеймса Мілнера (610).

4. Гравці з прізвищем Джонсон забили у Прем'єр-лізі більше, ніж з будь-яким іншим прізвищем. Алан Ширер, Тьєррі Анрі, Кріштіану Роналду, Мохамед Салах, Вейн Руні — коли ви думаєте про бомбардирів Прем'єр-ліги, це, ймовірно, імена, які відразу спадають на думку. Але ви помиляєтесь. Є ще Ендрю Джонсон, Глен Джонсон, Томмі Джонсон, Бредлі Джонсон, Роджер Джонсон та інші. Їх було 21 особа з прізвищем Джонсон.

5. Садіо Мане — автор найшвидшого хет-трику в АПЛ. Сенегалець зробив його виступаючи за Саутгемптон у матчі проти Астон Вілли у травні 2015 року. Його перший і третій гол розділяли лише 2 хвилини та 56 секунд.

6. Найрезультативнішим матчем в історії АПЛ є битва між Портсмутом та Редінгом. Цей поєдинок відбувся у сезоні-2007/08, а команди забили 11 голів на двох — Портсмут переміг з рахунком 7:4. За "помпі" тоді хет-триком відзначився зімбабвієць Бенжамін Мваруварі, і ще по голу записали на свій рахунок Херманн Хрейдарссон, Ніко Кранчар, Шон Девіс та Саллі Мунтарі. За Редінг забивали Стівен Хант, Дейв Кітсон, Шейн Лонг та Ніколас Шорі. До слова, Портсмут у тому сезоні виграв Кубок Англії, а Редінг вилетів у Чемпіоншип.

7. Шейн Лонг — автор найшвидшого голу в історії АПЛ. Ірландський нападник у 2019 році виступав за Саутгемптон. 23 квітня 2019 року відбувся матч "святих" проти Вотфорда. Гравець других одразу після свистка рефері про початок гри влучив м'ячем у Лонга. Шейн не розгубився, вийшов віч-на-віч із воротарем Беном Фостером і перекинув його. Сталося це на 8 секунді.

8. Найкращим бомбардиром в історії Прем'єр-ліги залишається Алан Ширер. З моменту заснування АПЛ легендарний англійський форвард забив 260 голів, захищаючи кольори Саутгемптона, Блекберна та Ньюкасла. Найближчий серед тих, хто може побити рекорд Ширера — Гаррі Кейн. Нападник Тоттенгера має у своєму активі 206 голів.

9. Найшвидшу червону картку в історії АПЛ отримав Кіт Гіллеспі — колишній вінгер МЮ та Ньюкасла. Граючи за Шеффілд Юнайтед проти Редінга в 2007 році, вінгер вийшов на заміну, а через 12 секунд був вилучений з поля. За що? Атмосфера у тій грі між суперниками була ворожою, і Гіллеспі вдарив ліктем в обличчя Стівену Ханту з Редінга прямо перед арбітром.

10. А Дункан Фергюсон та Патрік Вієйра мають найбільшу кількість червоних карток в історії АПЛ — по 8. Обидва футболісти — відомі професіонали, проте нерідко йшли у суворі підкати та спорили із рефері, демонструвавши свій непростий характер. Вієйра отримував одну червону картку в середньому кожні 38 ігор. Фергюсон отримував червону картку в середньому кожні 33 гри в АПЛ.

11. Тренер, якому дали найменше часу для роботи в АПЛ, є Лес Рід. В листопаді 2006 року Рід очолив кризовий Чарльтон. Але виправити ситуацію в нього не вдалося, і напередодні Різдва боси клубу звільнили фахівця. Рід займав свою посаду 41 день.

12. Гравцем, який зробив найбільше асистів в АПЛ, є Раян Гіггз. Легенда Манчестер Юнайтед, який віддав усе свою життя цьому клубу, зіграв в Прем'єр-лізі 632 матчі, і не дивно, що саме в нього найбільше асистів у лізі — 162. Теоретично, його може наздогнати Кевін Де Брюйне, який зовсім нещодавно віддав 101 асист в АПЛ.

13. Продовжимо з Гіггзом, адже валлійський півзахисник більше за інших гравців вигравав АПЛ в історії. На рахунку футболіста 13 виграних титулів чемпіонату Англії, що є поки рекордом. Найближчі переслідувачі Гіггза, які ще грають в АПЛ — цілий ряд гравців Манчестер Сіті, які чотири рази вигравали цей трофей.

14. Найбільше очок в одному сезоні — рекорд, який належить Манчестер Сіті. У сезоні-2017/18 "містяни" під керівництвом Пепа Гвардіоли виграв АПЛ, здобувши 100 очок. У тому ж сезоні команда здобула найбільше очків на виїзді в історії АПЛ — 50.

15. Найбільша кількість матчів поспіль у Прем'єр-лізі належить Бреду Фріделю. Американський воротар з 14 серпня 2004 по 7 жовтня 2012 провів поспіль 310 поєдинків. При цьому він захищав кольори трьох клубів — Блекберна, Астон Вілли та Тоттенгема.

16. Найбільше голів у одному сезоні забили одразу два гравці. У сезоні-1993/94 нападник Ньюкасла Енді Коул відзначився 34 забитими м'ячами. Через рік, у сезоні-1994/95 таку саму кількість голів забив Алан Ширер, виступавший тоді за Блекберн.

17. Найбільше автоголів в АПЛ на свій рахунок записав колишній захисник Евертона, Манчестер Сіті, Астон Вілли та КПР Річард Данн. Він 10 разів переправляв м'яч у власні ворота. Що стосується найбільшої кількості автоголів в одному сезоні АПЛ, то два футболісти, Мартін Шкртел (сезон-2013/14) та Льюїс Данк (сезон-2017/18) відзначались у своїх воротах по 4 рази.

18. Найбільший відрив за кількістю очок від чемпіона становить 19 пунктів – у сезоні-2017/18 Манчестер Сіті набрав 100 очок, а Манчестер Юнайтед, який посів друге місце, – 81. При цьому, найменший відрив становить 0 очок. І знову не обійшлося без Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед: у сезоні-2011/12 “міщанам” допомогло виграти титул найкраща різниця забитих та пропущених голів (+8).

19. Найбільше днів, проведених на першому місці у лізі. Напевно, ви очікуєте побачити тут Манчестер Сіті або Манчестер Юнайтед, але ні. Рекорд належить Челсі (2014/15) та Ліверпулю (2019/20) – команди провели по 274 дні на вершині.

20. Найбільше перемог поспіль. Рекорд належить Манчестер Сіті та Ліверпулю – по 18 перемог. "Городяни" виключно перемагали з 26 серпня — 27 грудня 2017 року, а "червоні" — з 27 жовтня 2019 року — 24 лютого 2020 року.

21. Перемогти всіх суперників за сезон у Прем'єр-лізі хоча б один раз – не так просто. Це вдавалося лише чотирьом клубам: Челсі (2005/06), Манчестер Юнайтед (2010/11, 2017/18), Манчестер Сіті (2017/18, 2018/19) та Ліверпулю (2019/20).

22. Як не згадати про “анбітен” Арсеналу? Лондонській команді належить рекорд із найменшої кількості поразок у Прем'єр-лізі за сезон. Їх аж нуль! Сталося це у сезоні-2003/04. Тут одразу можна згадати і про інший рекорд Арсеналу: найбільша кількість непрограних матчів поспіль. Їх аж 49! У період із 7 травня 2003 по 24 жовтня 2004 року “каноніри” не знали смаку поразок.

23. Найменша кількість пропущених голів за сезон. Рекорд належить Челсі. У сезоні-2004/05 колектив Жозе Моурінью за 38 ігор пропустив лише 15 голів. Фантастика!

24. Найгірша різниця забитих і пропущених голів – у Дербі Каунті. У сезоні-2007/08 вона становила (-69). Логічно, що того сезону клуб вилетів до Чемпіоншипу, зумівши за сезон перемогти лише одного разу, вісім разів зігравши внічию при 29 поразках.

25. Найвища відвідуваність за один поєдинок. Сталося це 10 лютого 2018 року. Відвідати поєдинок між Тоттенгемом та Арсеналом (1:0) на Вемблі прийшло 83 222 людей. А ось найнижча трапилася 26 січня 1993 року: на матч між Вімблдоном та Евертоном на Селхерст Парку прибуло лише 3039 глядачів.

26. Найбільш віковий гравець, який виходив на поле в Прем'єр-лізі, — Джон Беррідж: 43 роки та 162 дні. Він вийшов на поле за Манчестер Сіті у грі проти КПР 14 травня 1995 року. А ось наймолодший – Ітан Нванері: у віці 15 років та 181 днів він зіграв за Арсенал проти Брентфорда 18 вересня 2022 року.

27. Найбільша кількість голів зі штрафних ударів належить Девіду Бекхему – 18. Однак його вже дуже скоро може наздогнати та перегнати Джеймс Ворд-Проуз, на рахунку якого 17 реалізованих штрафних. До речі, у Кріштіану Роналду 12 голів зі штрафних за 236 поєдинків в АПЛ.

28. Петр Чех має найбільшу кількість “сухих” матчів у Прем'єр-лізі. Чеський голкіпер у 443 іграх 202 рази зберігав свої ворота без пропущених голів. На другому рядку Девід Джеймс (572 гри та 169 "сухих" матчу), а замикає трійку — Марк Шварцер (514/151). З футболістів, що нині виступають в АПЛ, підібратися до рекорду Чеха може Давид Де Хеа (402/140).

29. Золота бутса — нагорода, яка вручається найкращому бомбардиру Прем'єр-ліги за підсумками сезону. Найчастіше її вигравав Тьєррі Анрі — аж чотири рази. Траплялося це в сезонах-2001/02, 2003/04, 2004/05 та 2005/06).

30. Сем Аллардайс – відомий англійський тренер, якому належить свого роду рекорд – він тренував аж вісім клубів Прем'єр-ліги. Серед них – Болтон, Ньюкасл, Блекберн, Вест Гем, Сандерленд, Крістал Пелас, Евертон та Вест Бромвіч. Нині Біг Сем уже майже два роки перебуває без роботи.