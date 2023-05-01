Португалець міг очолити лондонську команду втретє.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
01 травня 2023, 18:39
Жозе Моурінью має намір продовжити роботу в Ромі, повідомляє Voce Giallo Rossa.
За інформацією джерела, своє бажання залишитись у римському клубі португалець продемонстрував у ході розмови з представником Челсі.
Один із менеджерів Челсі хотів зустрітися з Моурінью та поспілкуватися на тему включення його до списку кандидатів на посаду на чолі лондонської команди. Португалець відповів відмовою.
Зазначимо, що зараз Маурісіо Почеттіно близький до того, щоб очолити Челсі.