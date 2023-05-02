Англія

Евертон із Миколенком вирвав нічию у видовищному двобої за виживання в АПЛ проти Лестера

Колектив Діна Сміта завдяки цьому результату вийшов із зони вильоту, тоді як похизуватись аналогічним здобутком команда Шона Дайча не може.

Лестер — Евертон, Getty Images