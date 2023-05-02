Колектив Діна Сміта завдяки цьому результату вийшов із зони вильоту, тоді як похизуватись аналогічним здобутком команда Шона Дайча не може.
Лестер — Евертон, Getty Images
02 травня 2023, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 45+9-й хвилині Джеймс Меддісон (Лестер) не забив пенальті (воротар).
Лестер:
Лестер — Евертон 2:2
Голи: Сьюнджю, 22, Варді, 33 — Калверт-Льюїн, 15 (пен.), Івобі, 54
Іверсен — Кастань, Фас, Сьюнджю, Томас (Крістіансен, 88) — Сумаре, Ндіді (Дака, 61) — Тілеманс, Меддісон, Барнс (Прат, 88) — Варді.
Евертон:
Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує, Дукуре — Івобі, Калверт-Льюїн, Макніл.
Попередження: Сумаре, Томас, Меддісон, Крістіансен — Гує