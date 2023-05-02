Англія

Бірмінгемці хочуть продовжити контракт із Оллі Воткінсом.

Ключовий нападник Астон Вілли Оллі Воткінс входить до сфери інтересів мюнхенської Баварії, проте поки що "червоні" не розпочинали офіційних переговорів з клубом АПЛ. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, у списку інтересів Баварії є безліч гравців, і 27-річний англієць є лише одним із них.

Стверджується, що Астон Вілла хоче утримати Воткінса в клубі, запропонувавши йому новий контракт. Чинна угода англійського форварда закінчується влітку 2025 року.

Цього сезону Оллі Воткінс провів 36 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 15 голів і віддав шість результативних передач.