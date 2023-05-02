Англія

Віллани мають намір придбати англійського форварда.

Астон Вілла впевнена у підписанні Теммі Абрагама цього літа, незважаючи на інтерес з боку низки топ-клубів по всій Європі, повідомляє 90min.

Джерело інформує, що вперше віллани вийшли на зв'язок із представниками Абрагама ще у лютому. Боси бірмінгенців рішуче налаштовані на боротьбу за англійця із провідними топ-клубами Європи.

Контракт гравця з римським клубом діє до кінця червня 2026 року.

У поточному сезоні на рахунку Абрагама 45 матчів за Рому у всіх турнірах, у яких він відзначився дев'ятьма голами та сімома асистами.