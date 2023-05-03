Англія

Лондонському клубу потрібен новий керманич.

Поточний сезон для лондонського Тоттенгема від самого початку видавався доволі складним, але до певного часу команді навіть удавалось утримуватись у зоні Ліги чемпіонів УЄФА на чолі з італійським фахівцем Антоніо Конте.

Проте з погіршенням результатів виступів колективу не змусила на себе чекати й тренерська відставка, після якої наступник Конте, Крістіан Стелліні, не пропрацював у тимчасовій ролі й місяця, як на його місце був запрошений англійський фахівець Раян Мейсон.

Результативні матчі "шпор" проти Манчестер Юнайтед (2:2) та Ліверпуля (3:4) були визнані достатнім результатом для того, аби колишній гравець клубу завершив сезон разом із командою.

Проте під час літньої трансферної кампанії Тоттенгем у першу чергу вирішуватиме проблему з головним тренером.

Одним із кандидатів на цю посаду німецька та нідерландська преси вважають нинішнього керманича леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.

Однак не тільки "шпори" зацікавлені в послугах іспанського фахівця, який досяг півфіналу Ліги Європи УЄФА разом із "фармацевтами" в поточному сезоні.

Мадридський Реал також розглядатиме кандидатуру Алонсо на випадок, якщо Карло Анчелотті захоче залишити клуб за підсумками кампанії.