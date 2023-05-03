Англія

Колектив Хосепа Гвардіоли виграв у одному зі своїх двох перенесених матчів.

Посеред минулого тижня в англійській Прем’єр-лізі відбулась визначальна подія — Манчестер Сіті у рамках другого кола переграв лондонський Арсенал на власному полі (4:1), а вже за кілька днів здобув перемогу й над іншою столичною командою — Вест Гемом (2:1), завдяки чому піднявся на першу сходинку турнірної таблиці. Потім, звісно, напередодні "каноніри" обіграли в дербі Челсі та повернули собі лідерську позицію, але вже звітної доби в "містян" була перша нагода обійти їх знову, але цього разу на більш солідній підставі.

Річ у тім, що футболісти Хосепа Гвардіоли мали в своєму розпорядженні ще два запасні матчі, які раніше були перенесені з певних причин. Першою з них за розкладом була гра ще двадцять восьмого туру національної першості, яку Манчестер Сіті мав провести вдома проти іншого лондонського клубу — Вест Гема, за участі його у вигляді нещодавньої нічиєї проти Арсенала (2:2), "містяни" й проторували собі шлях на верхівку турнірної таблиці.

Доволі звичним чином розпочиналась звітна гра для "містян", проти яких Девід Моєс вирішив виставити лінію з п’яти захисників заради якомога щільнішої оборони власних воріт. І господаря поля було дійсно щось зробити з цим до того ж ще й мобільним захистом, який застосовував колективний пресинг як тільки суперники потрапляли на половину поля "молотобійців". Звісно, що запити від гостей стосовно атаки при цьому були помітно зменшеними, оскільки їхня задача була геть іншою — не пропустити у власні ворота.

Лише посеред першого тайму команда Гвардіоли знайшла, як тоді здавалось, потрібний ігровий ритм та атака за атакою розшаровувала потужний захист суперників. Моменти посипались на володіння Фабіанські звідусіль, але найкращий із них, удар Родрі з центру штрафного в падінні в праву стійку на 32 хвилині, лише дивом було не реалізовано, бо м’яч тоді прокотився рикошетом по самісінькій лінії воріт та вийшов за лицьову.

У відповідь біля воріт Едерсона було створено лише простріл Боуена з гострого кута на правому фланзі штрафного, який майстри статистики вочевидь зарахували як удар, хоча м’яч у ворота навіть і не йшов, щоб не ображати Вест Гем за їхні старання до перерви в захисті. Але до будь-якого "автобуса" зрештою можна знайти підходящу пару ключів, і вже на 50 хвилині з глибокого штрафного на лівому фланзі Марез виконав подачу на дальній кут воротарського, де Аке з близької відстані розстріляв ворота головою.

На цьому, власне, можна було закінчувати перегляд тим, хто цікавився тільки питанням здобуття трьох очок господарями за підсумком матчу, бо Вест Гем усі сили витратив на те, щоб не пропустили, але не впорався з власним завданням. А ті, хто хотів побачити голи, — будь ласка! Додаткова пара м’ячів залетіла у ворота Фабіанські на 71 та 85 хвилинах, чого треба було просто дочекатись.

Голанд спочатку встановив абсолютний рекорд АПЛ за кількістю голів за сезон, перекинувши м’яч над голкіпером із лівого флангу штрафного з передачі на хід від Гріліша. А потім Фоден додав із відскоку від подачі кутового з лівого флангу, яку захисники необачно перевели у вільну зону перед штрафним майданчиком. Допоміг рикошет Філу, звичайно, проте на радість від якісного пострілу це не вплинуло.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе вдома проти Лідса, а Вест Гем прийматиме іншу команду з Манчестера — Юнайтед.— Вест Гем 3:0Аке, 50, Голанд, 71, Фоден, 85Ортега — Вокер, Діаш, Аке (Аканджі, 75) — Стоунз, Родрі (Філліпс, 90) — Марез, Б. Сілва, Альварес (Фоден, 76), Гріліш — Голанд.Фабіанські — Цоуфал, Керер, Огбонна, Емерсон — Пакета, Даунс — Боуен (Бенрахма, 79), Форнальс, Крессвелл — Антоніо (Інгз, 67).Попередження: Даунс.