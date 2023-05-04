"Червоні" мають намір посилитись аргентинським півзахисником.
АЛЕКСІС МАК АЛЛІСТЕР, GETTY IMAGES
04 травня 2023, 12:58
Ліверпуль розпочав роботу над трансфером півзахисника Брайтона Алексіса Мак Аллістера, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, клуб розповів 24-річному футболісту про проект, а також про фінансові умови.
Очікується, що аргентинець визначиться зі своїм майбутнім у травні чи червні. За чутками, на гравця також претендує Манчестер Юнайтед.
У нинішньому сезоні Алексіс провів 33 матчі: на його рахунку 10 голів та 2 асисти.