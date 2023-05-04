Англія

Українець може поповнити склад іншого європейського клубу.

Олександр Зінченко влітку може залишити Арсенал, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, якщо "каноніри" не виграють Прем'єр-лігу, то їм доведеться розлучитися з багатьма футболістами. У трансферному листі Арсеналу знаходяться Фоларін Балогун, Граніт Джака та Олександр Зінченко.

Українця готові продати, якщо буде пропозиція не менша, ніж на 45 мільйонів євро.

При цьому, на Олександра претендують кілька клубів: Інтер та Мілан, але вони не можуть задовольнити фінансові апетити Арсеналу, на відміну від, наприклад, Баварії. За чутками, Баварія готова запропонувати за українця 30 мільйонів євро та одного зі своїх футболістів.

У поточному сезоні Зінченко провів 32 матчі за Арсенал у всіх турнірах: на його рахунку один гол і два асисти.