Англійський клуб сподівається отримати талановитого іспанського виконавця.
Ансу Фаті, Getty Images
06 травня 2023, 13:11
Багатообіцяючий старт кар’єри в "дорослій" команді каталонської Барселони для іспанського нападника Анссумане Фаті посеред сезону-2020/21 змінився на жахливу травму — розрив меніска, яка вибила його з гри майже на рік та спричинила в подальшому чимало згубних наслідків для здоров’я гравця.
Через це 20-річний виконавець усе-ніяк не може набрати оптимальних кондицій, не дивлячись на спроби Хаві долучати його до виступів команди.
Зрештою, Барселона готова наважитись на рішучий крок — продати свого вихованця, чий контракт завершується аж у 2027 році.
Покупці та талановитого футболіста завжди знайдуться. Зокрема, англійський Вулвергемптон, за повідомленням іспанських ЗМІ, готовий запропонувати за Фаті як грошову компенсацію в розмірі 30 млн євро, так і свого півзахисника Рубена Невеша, яким уже давно цікавиться Барса.
Це пов’язано з особистою зацікавленістю головного тренера "вовків" Хулена Лопетегі в досвіді роботи з Ансу в реаліях АПЛ.
При цьому, преса вказує на сумніви Хаві щодо місця Невеша в побудові його команди.
У поточному сезоні Фаті зіграв 46 матчів (1665 хвилин), забивши сім м’ячів та віддавши три гольові передачі.