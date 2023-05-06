Англія

Англійський клуб сподівається отримати талановитого іспанського виконавця.

Багатообіцяючий старт кар’єри в "дорослій" команді каталонської Барселони для іспанського нападника Анссумане Фаті посеред сезону-2020/21 змінився на жахливу травму — розрив меніска, яка вибила його з гри майже на рік та спричинила в подальшому чимало згубних наслідків для здоров’я гравця.

Через це 20-річний виконавець усе-ніяк не може набрати оптимальних кондицій, не дивлячись на спроби Хаві долучати його до виступів команди.

Зрештою, Барселона готова наважитись на рішучий крок — продати свого вихованця, чий контракт завершується аж у 2027 році.

Покупці та талановитого футболіста завжди знайдуться. Зокрема, англійський Вулвергемптон, за повідомленням іспанських ЗМІ, готовий запропонувати за Фаті як грошову компенсацію в розмірі 30 млн євро, так і свого півзахисника Рубена Невеша, яким уже давно цікавиться Барса.

Це пов’язано з особистою зацікавленістю головного тренера "вовків" Хулена Лопетегі в досвіді роботи з Ансу в реаліях АПЛ.

При цьому, преса вказує на сумніви Хаві щодо місця Невеша в побудові його команди.

У поточному сезоні Фаті зіграв 46 матчів (1665 хвилин), забивши сім м’ячів та віддавши три гольові передачі.