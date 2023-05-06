Англія

Матч 35-го туру АПЛ відбудеться сьогодні, 6 травня, о 17:00.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийме лондонський Челсі на Віталіті Стедіум.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, головний тренер Челсі Френк Лемпард довірив українському вінгеру Михайлу Мудрику місце у стартовому складі, а ось український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний розпочне матч на лаві для запасних.

Склад Борнмута:

Склад Челсі:

Нагадаємо, матч Борнмут — Челсі відбудеться сьогодні, 6 травня, о 17:00 за київським часом.