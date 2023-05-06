Англія

У англійця 209 голів.

Гаррі Кейн вийшов на чисте друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії АПЛ, повідомляє Goal.

Кейн відкрив рахунок у матчі проти Крістал Пелас у 35-му турі чемпіонату Англії. Тепер на рахунку 29-річного футболіста 209 забитих м'ячів у 317 іграх АПЛ.

Гаррі обійшов Вейна Руні у списку найкращих бомбардирів в історії ліги – екс-форвард Манчестер Юнайтед та Евертона забив 208 голів за 491 матч.

Зазначимо, що найкращим бомбардиром в історії АПЛ залишається Алан Ширер, який забив 260 м'ячів у 441 матчі.