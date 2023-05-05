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Football.ua спільно з партнером проекту Carlsberg розповідає про найкращих бомбардирів англійської Прем'єр-ліги.

Багато хто погодиться з висловлюванням, що англійська Прем'єр-ліга – найкращий чемпіонат у світі. Тут поєдинки насичені, практично кожен тур відбуваються сенсації, а боротьба триває від першої до останньої хвилини.

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Безумовно, ця ліга має пам'ятні імена, які назавжди вписали своє прізвище в історію завдяки гольовим звитягам. Зокрема, це такі гравці як Алан Ширер і Серхіо Агуеро, а з діючих футболістів — Гаррі Кейн.

Football.ua розповідає про двадцятку найкращих бомбардирів англійської Прем'єр-ліги за всю історію чемпіонату.

20. Ромелу Лукаку (278 матчів, 121 гол)

Для когось, можливо, це досить несподівана поява. Однак Лукаку показував досить високу результативність у Прем'єр-лізі, тож двадцяте місце в історії – цілком заслужене. Хоча здебільшого бельгієць забивав середнякам чи командам із низу турнірної таблиці. Лукаку встиг пограти за Челсі двічі (36 матчів, 8 голів), Вест Бромвіч (35/17), Евертон (141/68) та Манчестер Юнайтед (66/28).

19. Дуайт Йорк (375 матчів, 123 голи)

Представник Трінідада та Тобаго у Прем'єр-лізі виступав за Астон Віллу (179 матчів, 60 голів), Манчестер Юнайтед (96/48), Блекберн Ровес (60/12), Бірмінгем (13/2) та Сандерленд (27/1). Перша поява його в АПЛ відбулась 1992 року, а остання – 2009. Йорк показав середню результативність 0,33 голів за гру.

18. Ніколя Анелька (364 матчі, 125 голів)

Французький нападник, який часто любив міняти команди. Не лише у Прем'єр-лізі, а й за її межами. Ніколя встиг пограти за Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Болтон, Челсі та Вест Бромвіч. Найкраще Анелька проявив себе, мабуть, у Челсі. Особливо вдалим видався сезон 2009/10 під керівництвом Карло Анчелотті, коли "сині" зробили Золотий дубль, а француз досить успішно грав на позиції правого вінгера/нападника.

17. Роббі Кін (349 матчів, 126 голів)

Ірландець встиг пограти за такі команди, як Ковентрі, Лідс, Тоттенгем, Ліверпуль, Вест Гем та Астон Вілла. Однак, відверто кажучи, найкраще в нього виходило у складі "шпор", де він провів 238 ігор і забив 91 гол. Однак Кін прийняв пропозицію Ліверпуля і вирушив на Енфілд, де, на жаль, не зумів себе проявити: 19 матчів та 5 голів.

Кар'єра у складі "червоних" не задалася, і вже через півроку він повернувся до Тоттенгема. Але й повернення до складу "шпор" вдалим назвати не можна: 41 матч, 11 голів, оренди у Селтік та Вест Гем.

16. Джиммі Флойд Хассельбайнк (288 матчів, 127 голів)

Вперше у Прем'єр-лізі нідерландець з'явився 1997 року. З того часу він встиг пограти за Лідс (69 матчів, 34 голи), Челсі (136/69), Мідлсбро (58/22) та Чарльтон (25/2). Найвидатніший період у нього був у складі Челсі, хоч і трофеями особливо похвалитися він не може. Останній свій матч в АПЛ Джиммі провів у 2007 році.

15. Джеймі Варді (302 матчі, 135 голів)

Легенда Лестера, який назавжди залишиться у серцях "лис". Саме з Варді Лестер зумів виграти англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Суперкубок. На відміну від більшості виконавців із цього списку, Варді за весь час грав у АПЛ виключно за один клуб – Лестер, а дебютував у 2014 році. Маючи в активі 302 матчі та 135 голів, його середня результативність становить 0,45 гола за поєдинок.

14. Мохамед Салах (225 матчів, 136 голів)

Футболіст, який все ще виступає у Прем'єр-лізі та може покращити свою статистику. Цього сезону Салах може підібратися або наздогнати ван Персі, а наступного цілком обійти, наприклад, Леса Фердінанда. Мало хто згадає, але Салах почав виступи в АПЛ в Челсі під керівництвом Жозе Моурінью. Проте португалець не повірив у єгиптянина, про що, мабуть, шкодує. У складі "синіх" Салах провів 13 матчів та забив 2 голи.

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У Ліверпулі Салах розкрився, ставши лідером команди. 225 матчів, 136 голів – середнє співвідношення становить 0,60 голів за гру. Вже зараз можна сказати, що Салах — легенда Ліверпуля.

Зазначимо, що першу появу в АПЛ Салах зробив ще 2014 року.

13. Робін ван Персі (280 матчів, 144 голи)

Мабуть, легенда Арсеналу, хоч від того, як він покинув Емірейтс, залишився гіркий присмак. Ще неприємніше те, що нідерландець, уже виступаючи за Манчестер Юнайтед, відсвяткував гол у ворота своєї колишньої команди. Провівши 280 матчів і забивши 144 голи, ван Персі показав середню результативність 0,51 гола.

12. Тедді Шерінгем (418 матчів, 146 голів)

Тедді в Прем'єр-лізі встиг пограти за такі команди, як Ноттінгем Форест, Тоттенгем, Манчестер Юнайтед, Портсмут та Вест Гем. Найбільше в АПЛ він забив за "шпор" – 97 голів за 236 ігор. У середньому Шерінгем показав результативність 0,35 голів за гру, якщо взяти співвідношення матчі/голи.

11. Лес Фердінанд (351 матч, 149 голів)

Англієць виступав у Прем'єр-лізі за такі команди, як КПР, Ньюкасл, Тоттенгем, Ньюкасл, Вест Гем, Лестер і Болтон. Перший його виступ в АПЛ стався у 1992 році, а останній – у 2004. Якщо взяти його кількість матчів та кількість голів, то в середньому Лес забивав кожні 2,36 гри.

10. Майкл Оуен (326 матчів, 162 голи)

Свої найкращі роки Оуен провів у Ліверпулі. У 18 років він провів перший повноцінний сезон за «червоних» і став найкращим бомбардиром АПЛ – він забив 18 голів. У 2001 році англієць допоміг своїй команді здобути Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок Англії, а також Кубок УЄФА та Суперкубок УЄФА. Того ж року він отримав Золотий м'яч.

У 2004 році Оуен перейшов до Реалу, але через рік повернувся до Англії, де виступав за Ньюкасл. Травми не дозволили йому показати минулий рівень гри. Також Оуен встиг пограти за Манчестер Юнайтед, але забив лише п'ять голів за три сезони. Останнім клубом у його кар'єрі був Сток Сіті.

9. Джермейн Дефо (496 матчів, 162 голи)

Джермейн Дефо став одним із п'яти гравців, яким вдалося забити пента-трик у Прем'єр-лізі. Однак його випадок є унікальним тим, що всі п'ять голів він забив в одному таймі. Після виступів за Тоттенгем Дефо грав за кілька інших команд, включаючи Портсмут, Торонто, Сандерленд і Борнмут.

8. Роббі Фаулер (379 матчів, 163 голи)

Нападник, якому травми завадили стати зіркою світового рівня, але Фаулер зумів увійти до списку найкращих бомбардирів англійської Прем'єр-ліги за всю історію. Зазначимо, що Роббі – вихованець Ліверпуля.

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Його кар'єра розвивалася швидко, у перші три сезони він забивав по двадцять із лишком голів. Потім Жерар Ульє почав робити ставку на Оуена та Хескі, внаслідок чого Фаулер вирушив до Лідсу.

Перший сезон у складі Лідса видався успішним: найкращий бомбардир, допоміг команді здобути путівку до кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА. Потім з'явилися складнощі: травма, тривала реабілітація та вимушений перехід до Манчестер Сіті.

У Сіті Фаулер боровся із травмами і не показував своїх бомбардирських талантів. 2006 року повернувся на Енфілд, але був гравцем ротації, після чого перейшов до Кардіффа.

7. Тьєррі Анрі (258 матчів, 175 голів)

За вісім сезонів в Арсеналі француз двічі ставав чемпіоном Англії, двічі виграв Кубок та Суперкубок країни. Тьєрі — найкращий бомбардир в історії "канонірів", він чотири рази ставав найкращим бомбардиром сезону в Прем'єр-лізі. Легенда Арсеналу!

6. Френк Лемпард (609 матчів, 177 голів)

Лемпард — найкращий бомбардир в історії Челсі, який провів 13 сезонів у складі "синіх". Свого часу Челсі придбав англійця за 16 мільйонів євро. Лемпард виграв три золоті медалі чемпіонату, чотири кубки Англії, два Кубки ліги, одну Лігу чемпіонів і одну Лігу Європи у складі Челсі. Був ще сезон у складі Манчестер Сіті, в якому він забив кілька важливих голів: зокрема, вдалося вразити ворота своєї колишньої команди.

5. Серхіо Агуеро (275 матчів, 184 голи)

Манчестер Сіті придбав нападника за 40 мільйонів євро у 2011 році, і ця інвестиція сповна виправдала себе. Аргентинець — найкращий бомбардир "міщан" в історії клубу. Агуеро має високі показники результативності, а найбільший внесок його, мабуть, коли він приніс своїй команді чемпіонський титул у матчі проти КПР, забивши переможний гол.

4. Енді Коул (414 матчів, 187 голів)

Енді – вихованець Арсеналу, але у рідній команді йому заграти так і не вдалося. У першому сезоні у вищій лізі він забив 34 голи у 41 матчі за Ньюкасл, після чого футболіста переманив Алекс Фергюсон. У складі Манчестер Юнайтед Коул став п'ятиразовим чемпіоном Англії, дворазовим володарем Кубка Англії та переможцем Ліги чемпіонів.

3. Гаррі Кейн (315 матчів, 207 голів)

До 29 років Кейн не виграв жодного титулу. У 2023 році Харрі Кейн є найкращим бомбардиром в історії Тоттенгема. Кейн – діючий гравець АПЛ, який має дуже хороші шанси просунутися вище в рейтингу найкращих бомбардирів Прем'єр-ліги за всю історію.

2. Вейн Руні (491 матч, 208 голів)

Під час свого перебування у МЮ Руні став легендою. Він — найкращий бомбардир "червоних дияволів", перевершивши рекорд легендарного Боббі Чарльтона. Крім того, він зробив 111 асистів, встановивши рекорд серед нападаючих Прем'єр-ліги. Вейн є єдиним гравцем АПЛ, котрий забив 100 голів на одному стадіоні. Він також був частиною останньої команди доби Алекса Фергюсона.

1. Алан Ширер (441 матч, 260 голів)

Те, що англієць найкращий бомбардир Прем'єр-ліги за всю історію, є досить унікальним випадком. Незважаючи на те, що Ширер не виступав за топ-клуби і має лише одне чемпіонство, він – легендарний футболіст. Ширер у складі Блекберна привів клуб до єдиного чемпіонства, а також став найкращим бомбардиром в історії Роверс. За свої виступи він навіть був номінований на Золотий м'яч, проте зайняв третє місце.