Завершився матч чемпіонату Англії.
Ліверпуль - Брентфорд, Getty Images
06 травня 2023, 21:25
У рамках 35 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі приймав Брентфорд.
Колектив Юргена Клоппа зумів впоратися з опонентом завдяки голу від Мохамеда Салаха на тринадцятій хвилині гри.
Ліверпуль – Брентфорд 1:0
Гол: Салах, 13.
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 82) – Гакпо, Фабіньо, Джонс (Мілнер, 82) – Салах, Жота (Гендерсон, 73), Нуньєс (Діас, 65).
Брентфорд: Рая – Генрі (Шаде, 72), Мі, Піннок, Йеоргенсен, Хікі (Вісса, 88) – Янельт (Дамсгор, 82), Єнсен (Баптіст, 82), Оньєка (Дасілва, 72) – Тоуні, Мбемо.
Попередження: ван Дейк 5, Фабіньо 42, Конате 54, Аллісон 70 – Мбемо 27, Генрі 70.