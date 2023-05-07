Англія

Іспанець може залишити клуб улітку.

Барселона хоче розлучитися з Ферраном Торресом, якого купила за 55 млн. євро взимку 2022 року, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, Торрес і чути не хоче про відхід з Барселони, але спортивне керівництво працює над можливим переходом гравця в інший клуб на правах оренди з правом викупу. Хаві поговорить з Ферраном, щоб пояснити ситуацію, що склалася.

Барселона вже отримала запити по Торресу від кількох клубів. Інтерес до гравця виявляють Інтер, Ювентус, Астон Вілла та Атлетіко.

Цього сезону у лівого вінгера 7 голів та 2 результативні передачі у 41 грі за Барселону у всіх турнірах.