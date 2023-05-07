Англія

30-річний футболіст подобається аргентинському наставнику.

Челсі зацікавлений у підписанні Вілфріда Заха, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, Маурісіо Почеттіно, який очолить "синіх", високо оцінює гру івуарійського вінгера. При цьому, пріоритет Челсі влітку буде продаж своїх футболістів, щоб дотримуватися ФФП.

Зазначимо, що контракт Заха з Крістал Пелас розрахований до 30 червня цього року.

У поточному сезоні на рахунку Вілфріда 7 голів та 3 асисти у 27 матчах.