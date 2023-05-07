Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 7 травня 2023 року, 21:00.
Вест Гем — Манчестер Юнайтед, Getty Images
07 травня 2023, 23:59
Манчестер Юнайтед не зміг скористатися невдачею Ньюкасла, зазнавши поразки від Вест Гема.
Команда Еріка тен Гага втратила можливість повернутися на третє місце у таблиці АПЛ.
Огляд матчу:
Вест Гем — Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Бенрахма, 27.
Вест Гем: Фабіанські – Керер, Огбонна, Агерд, Крессвелл (Емерсон 90+8) – Соучек, Райс – Боуен, Пакета (Даунс 90+5), Бенрахма (Форнальс 87) – Антоніо (Джонсон 90+5).
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Біссака (Далот 88), Лінделеф, Шоу, Маласія (Фред 88) – Еріксен (Забітцер 74), Каземіро – Фернандеш, Веггорст (Марсьяль 57), Антоні (Санчо 74) – Рашфорд.
Попередження: Маласія , Ван-Біссака.