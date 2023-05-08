Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брайтон та Евертон.

Брайтон прийматиме Евертон на Амекс Стедіум у рамках тридцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Роберто Де Дзербі, після перемоги над Манчестер Юнайтед (1:0), залучив до стартового складу Гросса до опорної зони, тоді як під нападником зіграє Ундав.

Шон Дайч, на тлі нічиєї проти Лестера (2:2), використав із перших хвилин Паттерсона та Міну до лінії захисту. Віталій Миколенко зберіг своє місце на протилежному боці оборони.

Брайтон: Стіл — Кайседо, Вебстер, Данк, Еступіньян — Гросс, Мак Аллістер — Буонанотте, Ундав, Мітома — Велбек.

Запасні: Санчес, Колвілл, ван Геке, Марч, Аярі, Гілмор, Моран, Енсісо, Фергюсон.



Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Міна, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує — Івобі, Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн.

Запасні: Бегович, Голгейт, Кін, Коуді, Онана, Девіс, Грей, Мопе, Сіммс.



Гра Брайтон — Евертон почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.