Англія

Завершився матч АПЛ.

Фулгем в рамках поєдинку тридцять п'ятого тура чемпіонату Англії приймав на своєму полі Лестер та здобув перемогу з рахунком 5:3.

Господарі поля вже на початку другого тайму довели рахунок до розгромного — 4:0, після чого дали більше свободи супротивнику, пропустивши тричі, але й забивши ще раз.

Цей результат дозволив Фулгему наблизитись до Брентфорда, тоді як Лестер не зміг покращити своє становище у боротьбі за виживання.

Фулгем — Лестер 5:3

Голи: Вілліан, 10, 70, Вінісіус, 18, Кейрні, 44, 51 — Барнс, 59, 89, Меддісон, 81

Фулгем: Лено – Тете, Адарабійо, Діоп (Даффі 77), Робінсон – Палінья, Харрісон Рід (Лукич 77) – Вілсон (Кебано 82), Кейрні (Декордова-Рід 82), Вілліан (Соломон 82) – Вінісіус

Лестер: Іверсен – Крістіансен (Томас 76), Сеюнджю, Фас, Кастань – Сумаре (Дьюсберрі-Холл 76), Тілеманс (Ндіді 60) – Барнс, Прат (Тете 46), Маддісон – Варді (Дака 76)