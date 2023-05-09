Англія

Ймовірно, португалець повернеться до мадридської команди.

Ситуація із Жоау Фелішем турбує керівництво Атлетіко, повідомляє AS. Одне з джерел сказало, що "Жоау не для цього йшов в оренду".

Португалець задоволений у Лондоні, а також вірить, що прихід нового головного тренера може допомогти йому розвиватися в команді.

Однак Атлетіко вважає, що Челсі не запропонує за нього хороші гроші через виступи Феліша у другій половині сезону. Тому очікується, що португалець залишить Челсі після завершення сезону.

Феліш провів 13 матчів в АПЛ за Челсі: на його рахунку 3 голи.