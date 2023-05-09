Ймовірно, португалець повернеться до мадридської команди.
ЖОАУ ФЕЛІШ, GETTY IMAGES
09 травня 2023, 13:37
Ситуація із Жоау Фелішем турбує керівництво Атлетіко, повідомляє AS. Одне з джерел сказало, що "Жоау не для цього йшов в оренду".
Португалець задоволений у Лондоні, а також вірить, що прихід нового головного тренера може допомогти йому розвиватися в команді.
Однак Атлетіко вважає, що Челсі не запропонує за нього хороші гроші через виступи Феліша у другій половині сезону. Тому очікується, що португалець залишить Челсі після завершення сезону.
Феліш провів 13 матчів в АПЛ за Челсі: на його рахунку 3 голи.