Англія

Однак хавбек не має наміру міняти команду.

Маурісіо Почеттіно хоче бачити Гаві в Челсі, повідомляє Diario Sport.

Швидше за все, найближчими днями чи тижнями аргентинський фахівець очолить лондонський клуб і хотів би посилити півзахист команди.

Почеттино зацікавлений у Гаві, він вважає, що іспанець є хорошим футболістом для АПЛ.

Барселона не хоче продавати Гаві і має намір зареєструвати його контракт, щойно з'явиться можливість. Сам футболіст теж не хоче йти з каталонської команди.

У поточному сезоні Ла Ліги Гаві провів 32 матчі: на його рахунку 1 гол та 3 асисти.