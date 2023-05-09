Англія

32-річний футболіст може продовжити контракт із лондонською командою.

Нголо Канте готовий попрацювати з Маурісіо Почеттіно у Челсі, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, переговори між клубом і футболістом тривають кілька тижнів, але поки що не завершилися успіхом. У Челсі вважають, що призначення Почеттіно може схилити Канте до пролонгації угоди.

У квітні Канте відновився від травми, через яку не грав півроку. Контракт француза з Челсі розрахований до 30 червня 2023 року.

Цього сезону Канте провів 9 матчів у всіх турнірах: на його рахунку одна результативна передача.