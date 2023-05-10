Англія

Функціонер буде активно допомагати в комплектації складу команди.

Йорг Шмадтке стане спортивним директором у Ліверпулі - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угоду буде підписано в найближчий час, попередня домовленість вже є.

Колишній директор Вольфсбурга працюватиме над проектом / новими підписаннями разом із Юргеном Клоппом, який залишатиметься ключовим у стратегії трансферів.

Раніше Йорг виступав на позиції голкіпера, а після завершення ігрової кар'єри працював в структурах рядів німецьких клубів.