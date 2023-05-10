Йорг Шмадтке стане спортивним директором у Ліверпулі - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Угоду буде підписано в найближчий час, попередня домовленість вже є. 

Колишній директор Вольфсбурга працюватиме над проектом / новими підписаннями разом із Юргеном Клоппом, який залишатиметься ключовим у стратегії трансферів. 

Раніше Йорг виступав на позиції голкіпера, а після завершення ігрової кар'єри працював в структурах рядів німецьких клубів. 