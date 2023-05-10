Англія

"Чайки" хочуть реінвестувати ці кошти у свій склад.

У літнє трансферне вікно Брайтон готовий розлучитися з двома своїми ключовими гравцями в особі півзахисників Алексісом Мак Аллістером і Мойзесом Кайседо. Про це повідомляє 90min.

За інформацією джерела, керівництво "чайок" та головний тренер Роберто Де Дзербі хотіли б зберегти у своїй команді лідерів, проте через високий інтерес з боку інших клубів вони готові розглянути пропозиції.

Стверджується, що сумарно за аргентинця та еквадорця Брайтон хоче заробити 150 мільйонів євро, а потім реінвестувати ці гроші до складу.

21-річним Кайседо цікавляться Арсенал та Челсі, а 24-річний Мак Аллістер, ймовірно, перейде в Ліверпуль.