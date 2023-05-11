Англія

"Вовки" можуть розлучитися з двома нападниками.

Вулвергемптон проведе зміни у складі влітку, повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, майбутнє Рауля Хіменеса та Дієго Кости залишається невизначеним. Мексиканець не грає з березня, а в іспанця закінчується контракт влітку. Ймовірно, він піде вільним агентом.

Щодо Хіменеса, то його контракт діє ще один сезон.

Коста цього сезону провів 23 матчі: на його рахунку один гол. Хіменес відіграв 18 матчів — він забив 3 голи і зробив 1 асист.