Англія

Бельгієць повернеться на Стемфрод Бридж.

Ромелу Лукаку повернеться в Челсі наступного літа, повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, бельгієць отримає шанс на Стемфорд Брідж під керівництвом Маурісіо Почеттіно.

Очікується, що найближчим часом майбутній головний тренер "синіх" проведе зустріч із Лукаку. Крім того, бельгієць проведе передсезонні збори з Челсі.

Нагадаємо, що зараз Ромелу виступає за Інтер на правах річної оренди. Контракт Лукаку з Челсі розрахований до літа 2026 року.

У поточному сезоні 29-річний фуболіст провів 30 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та 5 результативних передач.