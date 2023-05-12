Англія

Аргентинський фахівець близький до того, щоб очолити "синіх".

Челсі продовжує пошуки нового головного тренера першої команди після того, як з цієї посади був звільнений англійський фахівець Грем Поттер.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "синіх" перебуває на фінальній стадії переговорів з колишнім керманичем Тоттенгема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Стверджується, що в останню добу сторони досягли помітного прогресу в переговорному процесі, незважаючи на те, що поки що нічого не підписано.

Раніше повідомлялося, що Маурісіо Почеттіно може очолити Реал, якщо влітку клуб залишить Карло Анчелотті.