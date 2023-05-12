Англія

Англійський голкіпер продовжуватиме захищати кольори "канонірів".

Воротар збірної Англії Аарон Рамсдейл найближчим часом зв'яже своє майбутнє із лондонським Арсеналом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" не підпише новий контракт із 24-річним англійцем цього тижня, проте угода практично готова та усно узгоджена.

Декілька днів займе перевірка та підготовка документів перед офіційним оформленням. Стверджується, що Рамсдейл підпише з Арсеналом контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні англійський голкіпер провів на клубному рівні 38 поєдинків, у яких він пропустив 42 м'ячі та 14 разів відстояв на нуль.