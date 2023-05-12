Англійський голкіпер продовжуватиме захищати кольори "канонірів".
Аарон Рамсдейл, getty images
12 травня 2023, 10:57
Воротар збірної Англії Аарон Рамсдейл найближчим часом зв'яже своє майбутнє із лондонським Арсеналом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "канонірів" не підпише новий контракт із 24-річним англійцем цього тижня, проте угода практично готова та усно узгоджена.
Декілька днів займе перевірка та підготовка документів перед офіційним оформленням. Стверджується, що Рамсдейл підпише з Арсеналом контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.
У поточному сезоні англійський голкіпер провів на клубному рівні 38 поєдинків, у яких він пропустив 42 м'ячі та 14 разів відстояв на нуль.