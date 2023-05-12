Англія

Якщо по сенегальському голкіперу надійде гарна пропозиція, то лондонці його відпустять.

Голкіпер лондонського Челсі Едуар Менді може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб очікує на рішення нового тренерського штабу щодо позиції воротаря, але якщо йому надійде хороша пропозиція, яка задовольнить всі сторони, то 31-річного сенегальця утримувати не будуть.

Стверджується, що минулого тижня Менді підписав контракт з агентством Lian Sports. Фалі Рамадані стане його новим агентом, який подбає про його майбутнє.

Зазначимо, що цього сезону Едуар Менді втратив місце у стартовому складі Челсі, провівши всього 11 матчів у всіх турнірах, пропустивши 15 голів і один раз відстоявши на нуль.