Англія

Керманич "червоних" — про майбутні трансфери своєї команди цього літа.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, як можлива відсутність виступів у Лізі чемпіонів наступного сезону може вплинути на літню трансферну кампанію мерсисайдців.

"Наразі ми не можемо гарантувати собі Лігу чемпіонів наступного року, але все інше залишилося без змін. Ліверпуль — це фантастичний клуб.

Ми Ліверпуль, дуже привабливий клуб для багатьох гравців. Я не хвилююся, але, звичайно, нам буде важче підписувати нових гравців без Ліги чемпіонів", — цитує слова Юргена Клоппа журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що після 35 турів Ліверпуль посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Манчестер Юнайтед на одне очко, але при цьому провівши на один матч більше.