Англія

Гравець національної збірної Англії перейде в один з топових колективів.

Манчестер Юнайтед має намір позмагатися з Арсеналом за Деклана Райса після того, як Девід Моєс визнав, що півзахисник, швидше за все, покине Вест Гем цього літа - повідомляє Guardian.

Арсенал лідирував у перегонах за підписання Райса і все ще вважається його найімовірнішим місцем призначення. Вони заклали основу перед офіційною заявкою на придбання зіркового футболіста, і 24-річний гравець зацікавлений грати за Мікеля Артету.

Однак надії Арсеналу можуть бути втрачені, якщо розгорнеться війна за ставки за Райса, а Вест Гем заявив, що хоче отримати принаймні 100 мільйонів фунтів стерлінгів за свого капітана. Арсенал може не захотіти досягти цих цифр, і є все більше ознак того, що Юнайтед планує посилити свій інтерес.

Прямо зараз немає гарантії, що Юнайтед зробить ставку на Райса. Пріоритетом Еріка тен Гага є підписання під номером 9, а його головною метою є Гаррі Кейн з Тоттенгема. Викупити капітана збірної Англії зі "шпор" буде непросто і недешево.

Вест Гем відчайдушно хоче залишити Райса ще на один сезон, але знає, що веде програшну битву. Контракт Райса завершується наступного року з можливістю продовження, і він не має наміру підписувати нову угоду зі своїм клубом. Він хоче грати в Лізі чемпіонів і боротися за великі нагороди.

Моєс визнав, що є хороші шанси, що він піде. "Ми щиро сподіваємося, що він залишиться", — сказав менеджер. "Ми хотіли б, щоб він став гравцем Вест Гема, але ми знаємо, що це може не статися на фініші сезону. Тож це один із сценаріїв щодо планування. Є плани, що у нас є Дек, але ми також усвідомлюємо, що є хороші шанси, що ми його не матимемо".