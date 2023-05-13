Англія

Керманич Лідса прокоментував прийдешню гру проти Ньюкасла.

У рамках тридцять шостого туру англійської Прем’єр-ліги Лідс проведе домашній матч проти Ньюкасла.

Головний тренер "павичів" Сем Еллардайс напередодні зустрічі оцінив стан власної команди.

"Коли я працював у Вест Бромвичу, Лідс приїхав до нас у другій чи третій грі сезону, і розірвав нас під керівництвом Б’єлси. Наразі ми працюємо над тим, щоб знову побачити той старий Лідс із тією ж енергією, яку він мав, у поєднанні зі стабільністю, яка в нього була під керівництвом Б’єлси.

Я не знаю, куди це все поділось, але це — те, що я шукаю в своїй команді в суботу. Я знаю, на що здатні деякі гравці в цьому складі.

Наразі команді не вистачає впевненості. У неї немає характеру переможців, у неї немає нічого подібного до того, що є в того ж Манчестер Сіті, наприклад.

Але нам потрібні всі гравців для того, щоб мати можливість скористатись своєю нагодою, якщо така трапиться на шляху. Я міг би покластися на Джермейна Дефо, як це було Сандерленді. Він врятував мене від проблем, бо забив 18 голів, але тут нам доведеться працювати з тим, що є.

Я хочу побачити від гравців реакцію. Як у Роя Годжсона в Крістал Пелес — ось такої реакції я хочу в суботу. Я хочу побачити гру, яка дасть нам бодай шанс виграти матч.

Тепер Рой може сидіти на лаві з сигарою. Уся ця критика, яку він отримав щодо повернення до справ… Він довів, що всі неправі, і, сподіваюсь, я зможу також це зробити. Сподіваюся, що люди можуть сказати: "Сем прийшов у важкий час, але він зробив достатньо, щоб команда не відставала від інших"", — заявив англійський фахівець.

Матч Лідс — Ньюкасл відбудеться 13 травня, о 14:30.