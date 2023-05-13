Англія

Керманич Челсі прокоментував прийдешній матч проти Ноттінгем Форест.

Лондонський Челсі в рамках тридцять шостого туру англійської Прем’єр-ліги вдома зіграє проти Ноттінгем Форест.

Головний тренер "синіх" Френк Лемпард напередодні протистояння прокоментував стан власної команди.

"Чи перейшов би я до Челсі цього літа, якби був одним із найкращих гравців світу? Так, безумовно, я би підписав контракт із цим клубом. Мій власний життєвий досвід є тому причиною.

Я підписав контракт із Челсі, коли ми клуб ледь входив до шістки кращих команд чемпіонату, тому я не міг навіть і подумати, що через 13 років, коли я піду звідси в якості гравця, я це робитиму з медалями та трофеями з різних турнірів. І все це завдяки тому, як удало клуб рухався вперед.

Скажу одразу — я не просто намагаюсь похизуватись перед вами. Я був частиною величезного процесу і бачив, як цей клуб поступово ставав найуспішнішим клубом тогочасної ери Прем'єр-ліги. Коли я пішов, ми були не просто успішними дуже, а дуже успішними, і команда без мене до певної міри продовжували залишатись такою.

У цьому клубі є багато чудових речей. Форма — це тимчасове, а ось клас — річ постійна. Це гарний вислів у футболі, і коли ти бачиш клуб такого рівня, як Челсі, я бачу фантастичні амбіції, про які я з вами навіть не завжди говорю.

Багато великих клубів проходять через цей процес у тій чи іншій формі, і чим успішнішим ти був, тим більше заголовків з’являється, коли ти потрапляєш до важкої полоси. Клубу просто потрібно робити кожен день крок уперед.

Можливо, для нових гравців це буде клуб, який рухатиметься з ними в правильному напрямку, частиною якого інколи просто приємно бути, бо ти можеш бути частиною процесу, який веде команду туди, куди ти сам хочеш. Це теж до певної міри привабливо — бути частиною цієї подорожі, а не бути скинутим на парашуті в щось, що й без тебе працює успішно.

Усі різні, але Челсі — це величезний футбольний клуб, незалежно від того, що станеться в наступні шість місяців, два роки, три роки. Це все одно завжди буде успішний футбольний клуб.

Я не можу говорити про це як стороння людина. Мені здається, що це й так очевидно, бо в мене є зв’язок із цим клубом. Але я все одно абсолютно впевнений у майбутніх перемогах Челсі", — заявив англійський фахівець.

Матч Челсі — Ноттінгем Форест відбудеться 13 травня, о 17:00.