Англія

Лондонці відкриті до перемовин по бразильцю.

Челсі готовий розглянути варіант з відходом свого центрального захисника Тіаго Сілви найближчим трансферним вікном.

Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб готовий відпустити бразильця в Флуміненсе, якщо поступить пропозиція.

Залишається незрозумілим, чи попросить Челсі компенсацію. В клубі дуже вдячні Тіаго Сілві та поважають його вклад в успіх команди.

Зазначимо, що бразилець підписав новий контракт до літа 2024 року лише цією зимою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Едуар Менді ризикує залишити Челсі наприкінці сезону.