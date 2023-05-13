Лондонці відкриті до перемовин по бразильцю.
Тіаго Сілва, getty images
13 травня 2023, 12:30
Челсі готовий розглянути варіант з відходом свого центрального захисника Тіаго Сілви найближчим трансферним вікном.
Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб готовий відпустити бразильця в Флуміненсе, якщо поступить пропозиція.
Залишається незрозумілим, чи попросить Челсі компенсацію. В клубі дуже вдячні Тіаго Сілві та поважають його вклад в успіх команди.
Зазначимо, що бразилець підписав новий контракт до літа 2024 року лише цією зимою.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Едуар Менді ризикує залишити Челсі наприкінці сезону.