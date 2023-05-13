Англія

Колишній гравець та тренер Манчестер Юнайтед прокоментував виступив норвезької суперзірки.

Норвезький нападник Ерлінг Голанд у своєму дебютному сезоні в англійській Прем’єр-лізі продовжує шокувати суперників Манчестер Сіті як за національною першістю, так і на міжнародній арені.

Проте раніше, ще коли 22-річний футболіст виступав у складі норвезького Мольде в себе на батьківщині під керівництвом колишнього гравця Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера, той пропонував "Червоним дияволам" підписати свого підопічного.

"Я зв'язався з Манчестер Юнайтед через свої старі дружні канали, бо в мене в Мольде був дуже талановитий нападник, якого, як мені ввижалось, повинен був мати провідний клуб.

Але ж ні! Мене навіть не стали слухати. Ед Вудворт, напевно, навіть не передав Моурінью мої слова.

Від імені Мольде я просив 4,5 млн євро, але вони так його й не підписали. 4,5 млн євро! Не питайте мене про те, де Голанд грає зараз. Він до біса багато забиває", — заявив норвезький фахівець.

У поточному сезоні на рахунку Ерлінга 51 гол та вісім гольових передач у 47 матчах.