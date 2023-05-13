Англія

Український вінгер розпочне поєдинок АПЛ на лаві для запасних.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі прийме на своєму полі Ноттінгем Форест.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, керманич Челсі Френк Лемпард вирішив залишити українського вінгера Михайла Мудрика на лаві для запасних.

Склад Челсі:

Склад Ноттінгема:

Матч Челсі – Ноттінгем відбудеться сьогодні, 13 травня, о 17:00.