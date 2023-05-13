Англія

Манчестер Юнайтед отримав можливість зрівнятися із "сороками" за кількістю очок у боротьбі за "бронзу" АПЛ.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги Лідс Юнайтед у статусі одного з головних аутсайдерів турніру приймав на своєму полі Ньюкасл Юнайтед, який прагне фінішувати на третій сходинці у турнірній таблиці поточного сезону.

"Сороки" підходили до цього протистояння як фаворити, проте з перших хвилин господарі поля створили їм проблеми.

Більше того, у матчі було призначено аж три пенальті. І якщо форвард Лідса Патрік Бемфорд не зміг реалізувати свій удар, то Каллум Вілсон два м'ячі своєї команди у цій зустрічі безпомилково забив завдяки двом одинадцятиметровим.

Щоправда, здобути перемогу "сорокам" це не допомогло. Голи Ейлінга та Крістенсена допомогли Лідсу здобути нічию і навіть утримати її, коли "павичі" залишилися в меншості наприкінці поєдинку через видалення Фірпо.

Лідс – Ньюкасл 2:2

Голи: Ейлінг 7, Крістенсен 79 – Вілсон 31 (пен.), 69 (пен.)

На 28-й хвилині Бемфорд не реалізував пенальті (воротар)

Лідс: Роблес – Ейлінг, Крістенсен, Вебер, Фірпо – Маккенні, Кох, Грінвуд (Форшоу 46) – Родріго (Ааронсон 87), Бемфорд (Стрейк 90+2), Гаррісон (Ньонто 64)

Ньюкасл: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр – Віллок (Андерсон 87), Гімараес, Жоелінтон – Ісак, Вілсон (Сен-Максімен 73), Альмірон (Гордон 73)

Попередження: Фірпо, Роблес, Ньонто, Бамфорд – Гімараес, Вілсон

Вилучення: Фірпо 90+1