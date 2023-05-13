Англія

Завершились суботні матчі чемпіонату Англії у слоті 17:00.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги відбулася низка поєдинків.

Українець Ілля Забарний вийшов у стартовому складі Борнмута на матч проти Крістал Пелас. Однак його команда поступилася "склярам".

Крістал Пелас – Борнмут 2:0

Голи: Езе 39, 58.

Крістал Пелас: Джонстон – Ворд, Андерсен, Гехі, Мітчелл – Езе, Дукуре (Макартур 81), Гьюз (Рідевальд 77) – Олісе, Айю, Заха (Едуар 51)

Борнмут: Нето – Вінья (Сміт 60), Келлі, Забарний, Міфем – Ротвелл (Кук 81), Лерма – Крісті (Мур 60), Біллінг (Брукс 60), Уттара (Ентоні 73) – Соланке

Попередження: Лерма 90+2.

Астон Вілла на своєму полі приймала Тоттенгем і зуміла здолати "шпор". Гості зуміли відіграти один гол лише на 90 хвилині гри зусиллями Гаррі Кейна.

Астон Вілла – Тоттенгем 2:1

Голи: Ремзі 8, Дуглас Луїс, 72 – Кейн, 90 (пен).

Астон Вілла: Мартінес – Янг, Конса, Мінгз, Морено – Бейлі (Камара 68), Макгінн, Дуглас Луїс, Ремзі – Буендіа (Дюран 68), Воткінс (Кеш 90+2)

Тоттенгем: Форстер – Лангле, Ромеро, Емерсон – Девіс (Перішич 90+2), Гейбйорг, Скіпп (Біссума 61), Порро (Данджума 81) – Сон, Кейн, Рішарлісон (Кулушевскі 62)

Попередження: Макгінн 23, Янг 89, Воткінс 90+2 – Скіпп 53, Кейн 73, Ромеро 80.

Манчестер Юнайтед у домашньому поєдинку зумів здолати невмотивований Вулвергемптон.

Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон 2:0

Голи: Марсьяль 32, Гарначо 90+4.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 81), Лінделеф, Шоу, Еріксен (Фред, 81), Каземіро, Бруну Фернандеш, Санчо (Гарначо, 82), Антоні, Марсьяль (Вегорст, 69)

Вулверхемптон: Бентлі, Семеду, Доусон, Кілмен, Гомеш (Буено, 62), Нунеш, Леміна (Траоре, 75), Рубен Невеш, Дієго Коста (Хіменес, 78), Матеус Кунья (Поденсе, 61), Нету (Чхан, 46).

Попередження: Каземіро 36, Гарначо 90+5, Шоу 90+6 – Коста 15, Доусон 88.