"Червоні дияволи" зацікавлені у французькому хавбеку.
АДРІЄН РАБЬО, GETTY IMAGES
14 травня 2023, 22:59
Манчестер Юнайтед повернувся до ідеї укладання контракту з Адрієном Рабьо, повідомляє L'Equipe.
Торішнього серпня англійський клуб домовився з Ювентусом про трансфер, але у результаті не був оформлений.
МЮ знову намагається підписати хавбека – цього разу як вільний агент. Туринці не планують продовжувати з ним договір.
Стверджується, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг уже спілкувався із французьким футболістом щодо переходу.
У поточному сезоні Рабьо провів 28 ігор у Серії А та забив 8 м'ячів.