Англія

"Червоні дияволи" зацікавлені у французькому хавбеку.

Манчестер Юнайтед повернувся до ідеї укладання контракту з Адрієном Рабьо, повідомляє L'Equipe.

Торішнього серпня англійський клуб домовився з Ювентусом про трансфер, але у результаті не був оформлений.

МЮ знову намагається підписати хавбека – цього разу як вільний агент. Туринці не планують продовжувати з ним договір.

Стверджується, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг уже спілкувався із французьким футболістом щодо переходу.

У поточному сезоні Рабьо провів 28 ігор у Серії А та забив 8 м'ячів.